На железнодорожном переезде в Бронницах временно ограничат движение автомобилей

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С 26 по 29 октября ограничение движения автомобилей будет действовать на железнодорожном переезде 62 километра перегона Фаустово — Бронницы. Это связано с ремонтом путей. Об этом сообщили в пресс–службе Московской железной дороги.

— С 26 октября по 29 октября с 8:00 до 19:00 на железнодорожном переезде 62 км перегона Фаустово — Бронницы будет ограничено движение автомобилей в связи проведением капитального ремонта пути, — следует из текста сообщения.

Пресс–служба уточняет, что автомобилисты могут воспользоваться альтернативным маршрутом объезда через улицу Шоссейная в Бронницах.

С 1 ноября по 3 июня 2022 года в столице в ЮВАО перекроют и ограничат движение транспорта из-за строительства станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Лефортово». С 5 ноября по 27 апреля 2022 года движение будет ограничено на улице Наличной в районе дома № 3. Ограничения будут действовать с 1:30 до 5:30 на одной полосе частично с поэтапным занятием одной полосы с организацией приоритетного права проезда, также на этом же участке с 1 ноября по 3 июня 2022 года на одной полосе частично.