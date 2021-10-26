Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

На железнодорожном переезде в Бронницах временно ограничат движение автомобилей

Виктория Храменкова

Общество
На железнодорожном переезде в Бронницах временно ограничат движение автомобилей
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

С 26 по 29 октября ограничение движения автомобилей будет действовать на железнодорожном переезде 62 километра перегона Фаустово — Бронницы. Это связано с ремонтом путей. Об этом сообщили в пресс–службе Московской железной дороги.

— С 26 октября по 29 октября с 8:00 до 19:00 на железнодорожном переезде 62 км перегона Фаустово — Бронницы будет ограничено движение автомобилей в связи проведением капитального ремонта пути, — следует из текста сообщения.

Пресс–служба уточняет, что автомобилисты могут воспользоваться альтернативным маршрутом объезда через улицу Шоссейная в Бронницах.

С 1 ноября по 3 июня 2022 года в столице в ЮВАО перекроют и ограничат движение транспорта из-за строительства станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Лефортово». С 5 ноября по 27 апреля 2022 года движение будет ограничено на улице Наличной в районе дома № 3. Ограничения будут действовать с 1:30 до 5:30 на одной полосе частично с поэтапным занятием одной полосы с организацией приоритетного права проезда, также на этом же участке с 1 ноября по 3 июня 2022 года на одной полосе частично.

Читайте также:
Ограничения движенияЖелезные дорогиПодмосковье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Все мнения
О проекте