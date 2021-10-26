Синоптики рассказали москвичам о погоде 26 октября

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Во вторник, 26 октября, жителей столичного региона ожидает облачная погода с прояснениями. Осадков в этот день не прогнозируется. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от плюс шести до плюс восьми градусов. Ночью столбики термометров будут оставаться на плюсовой отметке — температура составит плюс один градус.

В Подмосковье чуть холоднее. Так, например, днем максимальная температура воздуха составит плюс три градуса. Ночью температура опустится до минус одного градуса.

Синоптики прогнозируют юго-западный ветер, который составит 5–10 метров в секунду. Также возможны порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление в этот день составит 749–754 миллиметров ртутного столба.

До этого в Гидрометцентре сообщили, что «желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за сильного ветра с утра вторника, 26 октября, до утра четверга, 28 октября.

В предстоящие выходные в столице столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов. В субботу, 30 октября, в городе будет облачная, но местами солнечная погода без осадков.