Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Синоптики рассказали москвичам о погоде 26 октября

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптики рассказали москвичам о погоде 26 октября
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Во вторник, 26 октября, жителей столичного региона ожидает облачная погода с прояснениями. Осадков в этот день не прогнозируется. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от плюс шести до плюс восьми градусов. Ночью столбики термометров будут оставаться на плюсовой отметке — температура составит плюс один градус.

В Подмосковье чуть холоднее. Так, например, днем максимальная температура воздуха составит плюс три градуса. Ночью температура опустится до минус одного градуса.

Синоптики прогнозируют юго-западный ветер, который составит 5–10 метров в секунду. Также возможны порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление в этот день составит 749–754 миллиметров ртутного столба.

До этого в Гидрометцентре сообщили, что «желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за сильного ветра с утра вторника, 26 октября, до утра четверга, 28 октября.

В предстоящие выходные в столице столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов. В субботу, 30 октября, в городе будет облачная, но местами солнечная погода без осадков.

Читайте также:
ПогодаОсеньОктябрь
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Все мнения
О проекте