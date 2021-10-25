Синоптики рассказали москвичам о погоде в ближайшие выходные дни

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов в столице в предстоящие выходные. Об этом стало известно в понедельник, 25 октября.

В субботу, 30 октября, в городе будет облачная, но местами солнечная погода без осадков.

В этот день ожидается максимальное потепление — до плюс 14,5 градуса. Последний раз такая температура в конце октября была зафиксирована в 1967 году, сообщает Гидрометцентр России.

До этого в Гидрометцентре сообщили, что «желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за сильного ветра с утра вторника, 26 октября, до утра четверга, 28 октября.

Уточняется, что местами порывы ветра, по данным метеобюро, возможны со скоростью до 15 метров в секунду. «Желтый» уровень опасности из-за ветра будет действовать и в Московской области.

Также синоптик Татьяна Позднякова рассказала о скором потеплении в столичном регионе. К выходным дневная температура в области поднимется до плюс 13 градусов. По словам специалиста, накануне в Подмосковье была зафиксирована самая холодная ночь этой осени.