Инфекционист назвал основную причину, из-за которой больные коронавирусом попадают в реанимацию

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Возникновение дыхательной недостаточности часто приводит к тому, что болеющего коронавирусом человека переводят в реанимацию. Об этом «Вечерней Москве» рассказал инфекционист Илья Акинфиев.

Он отметил, что дыхательная недостаточность является одним из симптомов тяжелого течения коронавируса. Нередко это бывает основанием для изменения тактики лечения.

— Чаще всего именно наличие дыхательной недостаточности становится причиной для перевода в реанимацию. Она измеряется в виде снижения сатурации (насыщения крови кислородом) и увеличения количества дыхательных движений, — рассказал он.

Тяжелое течение коронавируса может также сопровождаться повышенной температурой, которая не сбивается лекарствами, дополнил собеседник «ВМ».

При этом пациента с коронавирусом нельзя назвать «безнадежным», ориентируясь только на его симптомы, отметил эксперт. Риски в каждом конкретном случае индивидуальны, подчеркнул врач.

— Понятия «безнадежность» в медицине не существует. Есть риски, при которых происходит наиболее вероятное утяжеление процесса: отказ от вакцинации, позднее обращение к врачу, лишний вес и сахарный диабет. В остальном уже все строго индивидуально, — заметил инфекционист.

Кроме того, часто тяжело болеют люди в возрасте от 40 до 60 лет, подчеркнул Акинфиев.

При этом даже попадание на аппарат ИВЛ необязательно говорит о том, что пациент не сможет выздороветь, отметил собеседник «ВМ».

— Буквально недавно на выступлении анестезиологов говорили где-то о 20–25 процентах выживаемости. Это достаточно хороший результат, — заключил Акинфиев.