Американцы поддержали Путина после слов о смене пола у детей

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что смена пола у детей — это преступление против человечности. Его слова поддержали пользователи американского сайта Breitbart в Twitter.

Манера обучения с помощью которой внушают, что «мальчик может стать девочкой, и наоборот» — это чудовищное преступление, считает российский лидер. Читатели издания полностью с ним согласны.

«Потому что Владимир Путин всегда на правильной стороне истории»; «Он прав. Это называется биология»; «Он единственный лидер, который говорит правду в этом безбожном мире»; «У Владимира Путина больше здравого смысла, чем у Джо Байдена или любого из политиков-демократов в Вашингтоне», — пишут они в ответ на пост в социальной сети.

До этого президент России Владимир Путин во время своего выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» назвал ситуацию в США уклоном в сторону крайне левой идеологии. Читатели американского издания The American Conservative согласились с этим утверждением.