Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Американцы поддержали Путина после слов о смене пола у детей

Михаил Алимов

Общество
Американцы поддержали Путина после слов о смене пола у детей
Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что смена пола у детей — это преступление против человечности. Его слова поддержали пользователи американского сайта Breitbart в Twitter.

Манера обучения с помощью которой внушают, что «мальчик может стать девочкой, и наоборот» — это чудовищное преступление, считает российский лидер. Читатели издания полностью с ним согласны.

«Потому что Владимир Путин всегда на правильной стороне истории»; «Он прав. Это называется биология»; «Он единственный лидер, который говорит правду в этом безбожном мире»; «У Владимира Путина больше здравого смысла, чем у Джо Байдена или любого из политиков-демократов в Вашингтоне», — пишут они в ответ на пост в социальной сети.

До этого президент России Владимир Путин во время своего выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» назвал ситуацию в США уклоном в сторону крайне левой идеологии. Читатели американского издания The American Conservative согласились с этим утверждением.

Читайте также:
Владимир ПутинДетиСША
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Все мнения
О проекте