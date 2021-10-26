На mos.ru заработала услуга вывоза ненужных вещей

Фото: Денис Кондратьев / Вечерняя Москва

На портале mos.ru появился новый сервис «Вывоз ненужных вещей».

Появление такой опции поможет решить в городе проблему с нехваткой специальных контейнеров для старой мебели, которые в настоящее время есть не в каждом дворе.

— Теперь достаточно подать онлайн-заявку, и к вам приедет специалист, который заберет ненужную технику и отправит ее на утилизацию. В среднем вывоз крупных предметов займет около получаса, причем пользователь сам выбирает удобные для него дату и время, — рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо перейти в раздел «Услуги» и нажать на категорию «Жилье, ЖКУ, двор». Затем необходимо открыть раздел «ЖКУ». Именно там среди доступных инструментов появится экспериментальный сервис.

Процесс заполнения заявки реализуется в три этапа. Сначала пользователю нужно указать свой адрес и тип лифта в подъезде. Потом от москвича потребуется перечислить все предметы, которые необходимо вывезти.

В рамках последнего этапа горожанин должен указать свои контактные данные.

Подать заявку на данную услугу смогут авторизированные на портале mos.ru пользователи.

По одной заявке можно будет вывезти до двадцати предметов. Сам процесс будет занимать около получаса.

Некоторые предметы техники москвичам необходимо будет самостоятельно демонтировать до приезда специалистов. Таким образом придется расправиться с холодильником или посудомоечной машиной, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Запуск на портале mos.ru сервиса «Вывоз ненужных вещей» дополнительно поспособствует формированию ответственного отношения к раздельному сбору отходов и вовлечет в этот процесс много жителей столицы. Такого мнения придерживается депутат Московской городской думы Александр Козлов.