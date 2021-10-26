Забывшая английский Бузова оконфузилась на чемпионате мира по боксу

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Певица Ольга Бузова попала в конфузную ситуацию, перепутав слова в английской фразе во время церемонии открытия чемпионата мира по боксу в сербском Белграде.

После исполнения песни «Катюша» певица заявила со сцены: «From love with Russia», что в переводе с английского языка значит «Из любви с Россией».

Позже эту же ошибку она допустила в подписи к фотографии в своем Instagram-аккаунте, которую потом исправила и попыталась оправдаться, пишет Teleprogramma.pro.

— Так нервничала, что в конце выступления сказала: «From love with Russia». Кстати, тоже звучит неплохо, — написала певица на своей странице.

Фолловеры звезды не упустили возможность оставить под постом едкие комментарии по поводу произошедшего.

«Из любви с Россией»; «Мой инглиш меня покинуть»; «Ну там же совершенное владение языками»; «У меня тоже мозг сломался от фразы», — написали они.

До этого певица и телеведущая Бузова сообщила, что снимается в голливудском кино. Она отметила, что пока не может раскрыть подробности о съемках, но сообщила, что у нее «шикарные партнеры».