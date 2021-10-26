Диетолог объяснила, яйца с какой скорлупой не стоит покупать

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Цвет скорлупы яйца может свидетельствовать о недостатке в нем кальция. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, белый или коричневый цвет зависит в основном от оперения курицы и не влияет на питательные свойства продукта. При этом она заметила, что яйца с коричневой скорлупой бывают более крепкими и не трескаются при варке.

Диетолог посоветовала не покупать белые яйца, имеющие голубоватый оттенок, так как это может указывать на недостаточно хорошее питание курицы. Вероятнее всего, ей не хватало кальция, поэтому и в яйце его содержание будет меньше, заметила специалист.

— Когда молодые курицы только начинают нестись, как правило, у них появляются мелкие яйца, не очень сформированные. Это во многом связано с недостатком кальция. Поэтому лучше брать яйца зрелых кур: нормального размера и оттенка с достаточно крепкой скорлупой, — приводит слова Соломатиной «Москва 24».

Она также порекомендовала избегать яиц, которые имеют на скорлупе темные пятна или неравномерно окрашенные, так как это является признаком того, что они испорчены.

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