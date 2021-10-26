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Диетолог объяснила, яйца с какой скорлупой не стоит покупать

Анастасия Колоскова

Общество
Диетолог объяснила, яйца с какой скорлупой не стоит покупать
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Цвет скорлупы яйца может свидетельствовать о недостатке в нем кальция. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, белый или коричневый цвет зависит в основном от оперения курицы и не влияет на питательные свойства продукта. При этом она заметила, что яйца с коричневой скорлупой бывают более крепкими и не трескаются при варке.

Диетолог посоветовала не покупать белые яйца, имеющие голубоватый оттенок, так как это может указывать на недостаточно хорошее питание курицы. Вероятнее всего, ей не хватало кальция, поэтому и в яйце его содержание будет меньше, заметила специалист.

— Когда молодые курицы только начинают нестись, как правило, у них появляются мелкие яйца, не очень сформированные. Это во многом связано с недостатком кальция. Поэтому лучше брать яйца зрелых кур: нормального размера и оттенка с достаточно крепкой скорлупой, — приводит слова Соломатиной «Москва 24».

Она также порекомендовала избегать яиц, которые имеют на скорлупе темные пятна или неравномерно окрашенные, так как это является признаком того, что они испорчены.

До этого врач-диетолог Кортни Д'Анджело поделился самым эффективным способом избавления от жира в области живота. По его мнению, обрести плоский живот поможет кето-диета, которая богата белком и, как правило, состоит из цельных продуктов

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