Второй дом по реновации поставили на кадастровый учет в Кунцеве

технопарк Кунцево

Столичный Росреестр в рамках программы реновации жилищного фонда Москвы внес в реестр недвижимости сведения о доме в районе Кунцево. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по Москве.

Здание располагается по адресу улица Бобруйская, дом 15/1.

Общая площадь новостройки составляет 7,8 тысяч квадратных метров. Всего в здании насчитывается 80 квартир.

В каждом из жилых помещений предусмотрены балконы и лоджии. Для жильцов с колясками и маломобильных граждан в новостройке создана комфортная среда.

По словам заместителя руководителя Управления Росреестра по Москве Сергея Исмунца, всего в районе Кунцево на кадастровый учет поставлены 22 новостройки.

По программе реновации в Москве строят 2,6 миллиона квадратных метров жилья, а еще три миллиона проектируется. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 25 октября.