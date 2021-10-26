Диетолог составила список запрещенных продуктов для людей с больным сердцем

кабачковая икра / Фото: Валентин Звегинцев / Вечерняя Москва

Людям с заболеваниями сердца стоит придерживаться особой диеты. Диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты стоит исключить из рациона тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания.

По словам Соломатиной, людям с больным сердцем не стоит злоупотреблять соленой пищей.

— Прежде всего это соленые продукты. Всевозможные соления, а также продукты, где содержится скрытая соль — любые сосиски, колбаса, обработанное мясо, соусы, пельмени и бекон, — рассказала она в комментарии Nation news.

Также стоит отказаться от продуктов, богатых насыщенными жирами. Особенно вредны говяжий и свиной жиры.

Кроме того, людям с больным сердцем стоит отказаться от пальмового масла, маргарина и кондитерских жиров. Стоит ограничить количество потребляемой выпечки и хлеба.

Диетолог добавила, что стоит исключить продукты, в которых содержится много сахара. По словам диетолога, глюкоза и сахар разрушают эндотелий сосудов, провоцируют воспалительные процессы и оседание плохого холестерина.

До этого диетолог объяснила, яйца с какой скорлупой не стоит покупать.