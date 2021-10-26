Почти 400 тысяч водительских удостоверений выдали в Москве с начала года

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За январь–сентябрь текущего года в Москве выдано почти 400 тысяч водительских удостоверений (ВУ). Об этом во вторник, 26 октября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

По данным ведомства, 74 тысячи ВУ — около 18,5 процента — выдавались в центрах госуслуг «Мои документы». За указанный период автоинспекторы провели свыше 370 тысяч экзаменов на право управления транспортным средством.

Всего по итогам девяти месяцев текущего года столичная Госавтоинспекция получила порядка 1,25 миллиона заявлений от граждан. Уровень удовлетворенности заявителей ведомство оценивает в 95 процентов.

Среди поданных заявлений большая часть связана с регистрационными действиями — 870 тысяч обращений. Наиболее востребованные из них — постановка транспорта на учет и изменение регистрационных данных в связи с переходом права собственности.

— А самой популярной услугой при обращении граждан в экзаменационные подразделения стала замена водительского удостоверения по истечении срока действия, — говорится в сообщении ведомства.

До этого в ГИБДД рассказали, что с начала 2021 года автоинспекторы зарегистрировали свыше 35 тысяч нарушений правил перевозки детей. По данным ведомства, всего за девять месяцев текущего года на дорогах столицы произошло 157 ДТП, в которых пострадали 209 пассажиров-детей.

При этом в 40 процентах случаев дети пострадали из-за того, что водители нарушали правила их перевозки. Так, в 18 процентах таких ДТП при перевозке детей не использовались удерживающие устройства и ремни безопасности.