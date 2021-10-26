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Три человека погибли в ДТП на 149-м километре ЦКАД

Илья Ашуров

Происшествия
Три человека погибли в ДТП на 149-м километре ЦКАД
Фото: mos.ru
Россия, Московская область, Раменский городской округ, ЦКАД, 149-й километр Карта всех событий

Три человека погибли в результате ДТП в Раменском городском округе. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Об этом во вторник, 26 октября, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь подмосковной прокуратуры.

По данным ведомства, два автомобиля столкнулись на 149-м километре ЦКАД. В аварии погибли три человека, в том числе ребенок, и еще четверо получили травмы разной степени тяжести.

— В ходе проверки, проведение которой поручено Раменской городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, — заключил собеседник «ВМ».

25 октября на 34-м километре автодороги М10 «Россия» произошло крупное ДТП, в котором пострадали два человека. По данным подмосковного МВД, сообщение о ДТП поступило в 14:56. На трассе столкнулись пять машин: два грузовика, «газель», пассажирский автобус и легковой ВАЗ.

В результате происшествия два человека получили телесные повреждения. На участке дороги, где произошла авария, было затруднено движение.

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