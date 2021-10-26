Синоптик рассказал, в каких регионах России установились морозы до минус 40

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о том, какая погода ждет в последнюю неделю октября жителей Москвы и в каком регионе ужеустановились крепкие морозы.

Он рассказал,что зима уже вступила в свои права в Якутии и на Чукотке. Столбики термометров там опустились до отметки в минус 40, в Мурманской области — минус 20.

Синоптик также сообщил, чтопредстоящие выходные, последние выходные октября, порадуют жителей центральной части Европейской России, в том числе и столичного региона, преимущественно сухой, антициклональной, спокойной и солнечной погодой, с ночными температурами в пределах плюс 1-6 градусов. Днем же будет плюс 6-11 градусов, передает «Царьград».

Морозы до минус 10 градусов придут в столицу лишь во второй половине ноября или позже, отметил он.

До этого синоптики рассказали о погоде в Москве на текущей неделе.