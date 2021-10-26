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Серийного похитителя велосипедов задержали в Королеве

Илья Ашуров

Происшествия
Серийного похитителя велосипедов задержали в Королеве
Фото: Скриншот видео МВД
Россия, Московская область, Королёв Карта всех событий

Полиция задержала ранее судимого 42-летнего жителя Подмосковья, который подозревается в совершении серии краж велосипедов. Об этом во вторник, 26 октября, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, подозреваемый похищал велосипеды из подъездов домов, расположенных в Королеве. В качестве орудия преступления он использовал пассатижи, которыми перекусывал противоугонные тросы. После этого он уезжал на похищенном велосипеде.

Несколько краж попали на записи камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина заходит в подъезд, осматривается и крадет понравившийся велосипед.

Видео: Пресс-служба МВД по МО

— При изучении записей камер видеонаблюдения полицейские установили и по месту проживания задержали подозреваемого в совершении противоправных деяний. Он пояснил, что похищенные велосипеды продавал незнакомым людям на территории города Щелково, — рассказала Петрова.

Также она отметила, что мужчина причастен к шести подобным кражам, ущерб от которых составляет порядка 100 тысяч рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

До этого сообщалось о случае кражи из столичного магазина одежды. Мужчина зашел в один из магазинов, расположенных в торговом центре на улице Большая Якиманка. Из торгового зала он похитил две куртки элитных брендов, после чего скрылся.

Заметив пропажу, сотрудники магазина обратились в полицию. По их словам, общий материальный ущерб превысил 530 тысяч рублей. Спустя некоторое время злоумышленник был задержан.

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