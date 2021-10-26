Работу велопроката продлили в Москве до конца ноября

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Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры совместно со столичным сервисом Велобайк продлили работу велопроката в Москве до конца ноября. Об этом во вторник, 26 октября, сообщили в департаменте.

Отмечается, что сезонные абонементы и все бонусы сохраняются у горожан до 30 ноября.

С 1 ноября москвичи смогут брать в аренду только механические велосипеды.

— В этом сезоне жители совершили уже 4,7 миллиона поездок. Прошлый сезон показал, что многие готовы передвигаться на велосипеде до самых холодов, поэтому и в этом году мы решили продлить сезон до конца осени, — рассказал глава Дептранса Максим Ликсутов.

Горожане стали пользоваться велопрокатом в 23 раза чаще с 2010 года. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в понедельник, 25 октября.