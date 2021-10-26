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Мишустин поручил пересмотреть закон о высокотехнологичных лекарственных средствах

Виктория Сикерина

Политика
Мишустин поручил пересмотреть закон о высокотехнологичных лекарственных средствах
Фото: Правительство РФ

Профильные министерства РФ должны до февраля следующего года предложить изменения в законе об особенностях ввода высокотехнологичных лекарств в оборот между гражданами. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник, 26 октября, в ходе заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям.

По его словам, после ведомствам необходимо будет доложить об обдуманных модификациях законодательства.

Премьер-министр отметил, что такая мера упростит доступ к лекарственным препаратам на российском рынке.

— Проработать вопрос о внесении изменений в законодательство Российской Федерации в части установления особенностей ввода высокотехнологичных лекарственных препаратов в гражданский оборот и о результатах доложить в правительство Российской Федерации, — добавил Мишустин.

Опубликованные на официальном сайте кабмина РФ поручения министр дал Министерству здравоохранения, Министерству промышленности и торговли, Министерству экономического развития и Росздравнадзору.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что правительство должно представить меры для защиты сельхозпроизводителей и по сдерживанию цен на продукты.

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