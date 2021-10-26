Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Выставка «Русская картография от Петра I до Александра II» открылась в Москве

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Русская картография от Петра I до Александра II» открылась в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, улица Воздвиженка, 3/5 Карта всех событий

Российская государственная библиотека представляет выставку «Русская картография от Петра I до Александра II: гравированные и рукописные карты XVIII—XIX веков». В экспозиции — уникальные карты из фондов РГБ.

Посетители увидят историческую ретроспективу русских картографических произведений за два столетия: от рукописных карт начала XVIII века до печатных карт конца XIX века.

Начало XVIII века — время формирования и укрепления Российской империи. В ходе военных действий Россия получила выход к Балтийскому морю. В устье реки Невы была заложена новая столица государства. На нескольких картах можно увидеть, как выглядела эта местность в 1703 году.

В главном сражении Северной войны — Полтавской битве — русская армия одержала решающую победу над шведами. Историческое событие запечатлено на рукописной карте «Полтавская баталия. 1709», созданной в начале XVIII века, при жизни Петра I.

Примерами выдающихся достижений отечественной картографии первой половины XVIII века являются первые русские гравированные атласы: «Атлас, сочиненный к пользе и употреблению юношества и всех читателей Ведомостей и исторических книг» и «Атлас российский, состоящий из 19 специальных карт».

В экспозиции широко представлены военные карты: дислокации войск, военных маневров, военных действий, планов крепостей. Рукописный «Атлас крепостей Российской империи» — уникальный образец высокого мастерства военных картографов. Многие карты, относящиеся к категории «военная картография», являются шедевром картографического и оформительского искусства.

На выставке можно увидеть уникальные рукописные издания, подготовленные к 25-летию царствования императора Александра II. В этом ряду «Атлас русских морей с показанием на них гидрографических исследований, маячных и спасательных построек, произведенных в продолжение 1855–1880 годов» и «Атлас генеральным планам крепостей и укреплений Российской империи с показанием на них работ, произведенных в 25-летие 1855–1880».

Выставка открыта до 30 декабря, сообщается на сайте библиотеки.

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина с 26 октября открывает выставку «Современная графика из собрания Центра Помпиду. Дар Флоранс и Даниэля Герлен». Здесь посетители познакомятся с эталонной частной коллекцией современного рисунка.

Галерея «На Каширке» с 13 ноября презентует фотовыставку Сергея Шандина «Небо Севера». Работы были сделаны автором во время путешествия по северу России — от Камчатки до Кольского полуострова — и объединены ощущением Севера: суровой, но по-своему красивой природы, низкого неба, переменчивой погоды, особого уклада жизни.

Читайте также:
ВыставкиБиблиотекиГеография
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Все мнения
О проекте