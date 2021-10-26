Выставка «Русская картография от Петра I до Александра II» открылась в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Воздвиженка, 3/5 Карта всех событий

Российская государственная библиотека представляет выставку «Русская картография от Петра I до Александра II: гравированные и рукописные карты XVIII—XIX веков». В экспозиции — уникальные карты из фондов РГБ.

Посетители увидят историческую ретроспективу русских картографических произведений за два столетия: от рукописных карт начала XVIII века до печатных карт конца XIX века.

Начало XVIII века — время формирования и укрепления Российской империи. В ходе военных действий Россия получила выход к Балтийскому морю. В устье реки Невы была заложена новая столица государства. На нескольких картах можно увидеть, как выглядела эта местность в 1703 году.

В главном сражении Северной войны — Полтавской битве — русская армия одержала решающую победу над шведами. Историческое событие запечатлено на рукописной карте «Полтавская баталия. 1709», созданной в начале XVIII века, при жизни Петра I.

Примерами выдающихся достижений отечественной картографии первой половины XVIII века являются первые русские гравированные атласы: «Атлас, сочиненный к пользе и употреблению юношества и всех читателей Ведомостей и исторических книг» и «Атлас российский, состоящий из 19 специальных карт».

В экспозиции широко представлены военные карты: дислокации войск, военных маневров, военных действий, планов крепостей. Рукописный «Атлас крепостей Российской империи» — уникальный образец высокого мастерства военных картографов. Многие карты, относящиеся к категории «военная картография», являются шедевром картографического и оформительского искусства.

На выставке можно увидеть уникальные рукописные издания, подготовленные к 25-летию царствования императора Александра II. В этом ряду «Атлас русских морей с показанием на них гидрографических исследований, маячных и спасательных построек, произведенных в продолжение 1855–1880 годов» и «Атлас генеральным планам крепостей и укреплений Российской империи с показанием на них работ, произведенных в 25-летие 1855–1880».

Выставка открыта до 30 декабря, сообщается на сайте библиотеки.

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина с 26 октября открывает выставку «Современная графика из собрания Центра Помпиду. Дар Флоранс и Даниэля Герлен». Здесь посетители познакомятся с эталонной частной коллекцией современного рисунка.

Галерея «На Каширке» с 13 ноября презентует фотовыставку Сергея Шандина «Небо Севера». Работы были сделаны автором во время путешествия по северу России — от Камчатки до Кольского полуострова — и объединены ощущением Севера: суровой, но по-своему красивой природы, низкого неба, переменчивой погоды, особого уклада жизни.