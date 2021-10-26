Машина скорой помощи перевернулась в результате ДТП на юго-западе Москвы

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Россия, Москва, улица Обручева Карта всех событий

На улице Обручева в столице произошло ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль скорой помощи. В Сети появились кадры с места происшествия.

На них видно, что машина скорой помощи опрокинута на проезжую часть. В ДТП также участвовала легковая машина. На месте инцидента наблюдаются оперативные службы, в том числе еще одна бригада скорой помощи.

Видео: Telegram / Вечерняя Москва

25 октября на 34-м километре автодороги М10 «Россия» произошло крупное ДТП, в котором пострадали два человека. По данным подмосковного МВД, сообщение о ДТП поступило в 14:56. На трассе столкнулись пять машин: два грузовика, «газель», пассажирский автобус и легковой ВАЗ.

В результате происшествия два человека получили телесные повреждения. На участке дороги, где произошла авария, было затруднено движение.