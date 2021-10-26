Столичные врачи вылечили от коронавируса 3924 пациента за сутки

Фото: Анна Быкова

Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции 3924 пациента за последние 24 часа. Об этом во вторник, 26 октября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии после прохождения лечения от COVID-19 в столице полностью поправились 1 568 354 человека.

За последний день в городе выявили 6074 новых случая заболевания. Госпитализированы были 1604 человека. По состоянию на 26 октября на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находится 701 гражданин.

Москва справляется со спросом на вакцинацию от коронавируса, всего доступно 57 процентов мест для записи на прививку на две недели. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения в понедельник, 25 октября.

Фото: Оперштаб

Мэр Москвы Сергей Собянин с 28 октября по 7 ноября ввел в столице режим нерабочих дней. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории столицы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.