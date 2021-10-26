Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ночь искусств в музее «Царицыно» пройдет онлайн

Ольга Маркова

Развлечения
Ночь искусств в музее «Царицыно» пройдет онлайн
Фото: Вечерняя Москва

Музей-заповедник «Царицыно» 4 ноября примет участие в городской акции «Ночь искусств». Мероприятие пройдет в формате онлайн.

На YouTube-канале музея пройдет выступление музыкального проекта Gleb Andrianov Trio. Музыканты сыграют авторские композиции в программе «Так звучат сны».

Трио использует классические, электронные и этнические инструменты. Виолончелист, Хасан Белкасем Беналиуа, родом из Алжира, профессионально играет на арабском кануне. Альтистка Алина Петрова — на китайском эрху.

Концерт «Так звучат сны» — это мультидисциплинарное шоу.С помощью новых медиа и танцоров арт-союза «Физика» артисты попробуют визуализировать то, чтопроисходит с человеком во сне.

Участие в мероприятии бесплатное, сообщается на сайте музея.

В Музее Победы 4 ноября пройдет акция «Ночь искусств». Присоединиться к ней смогут все жители нашей страны, поскольку запланированные мероприятия пройдут в формате онлайн на сайте музея.

Программа посвящена искусству в годы Великой Отечественной войны. Гостей сайта музея ждут выставки, экскурсии, мастер-классы и лекции.

Читайте также:
Музеионлайн-трансляцияКонцерты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Все мнения
О проекте