Ночь искусств в музее «Царицыно» пройдет онлайн

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Музей-заповедник «Царицыно» 4 ноября примет участие в городской акции «Ночь искусств». Мероприятие пройдет в формате онлайн.

На YouTube-канале музея пройдет выступление музыкального проекта Gleb Andrianov Trio. Музыканты сыграют авторские композиции в программе «Так звучат сны».

Трио использует классические, электронные и этнические инструменты. Виолончелист, Хасан Белкасем Беналиуа, родом из Алжира, профессионально играет на арабском кануне. Альтистка Алина Петрова — на китайском эрху.

Концерт «Так звучат сны» — это мультидисциплинарное шоу.С помощью новых медиа и танцоров арт-союза «Физика» артисты попробуют визуализировать то, чтопроисходит с человеком во сне.

Участие в мероприятии бесплатное, сообщается на сайте музея.

В Музее Победы 4 ноября пройдет акция «Ночь искусств». Присоединиться к ней смогут все жители нашей страны, поскольку запланированные мероприятия пройдут в формате онлайн на сайте музея.

Программа посвящена искусству в годы Великой Отечественной войны. Гостей сайта музея ждут выставки, экскурсии, мастер-классы и лекции.