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Эксперт рассказал о росте цен на отдых за рубежом для россиян в нерабочие дни

Виктория Сикерина

Общество
Эксперт рассказал о росте цен на отдых за рубежом для россиян в нерабочие дни
Фото: Pixabay

Стоимость отдыха для граждан РФ в зарубежных странах в период с 30 октября по 7 ноября резко выросла. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе во вторник, 26 октября.

По словам эксперта, значительное повышение цены от 10 до 30 процентов на путевки не остановило россиян. Напротив, после объявления о нерабочих днях спрос на поездки увеличился.

Майя Ломидзе отметила, что изменение стоимости поездки зависит от направления, даты заезда и уровня гостиницы.

Египет, Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Доминикана остаются в топе среди россиян.

Однако количество бронирований путевок на начало ноября значительно снизилось из-за введения новых ограничительных мер по коронавирусу, передает слова специалиста издание «Lenta.ru».

Ранее стало известно, что экскурсии и зоопарки на открытом воздухе, а также заповедники и полузаполненные музеи будут доступны путешественникам в Подмосковье во время выходных дней.

В указанный период работу продолжат областные хостелы и гостиницы, кафе и рестораны при отелях.

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