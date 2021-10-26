Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Назван самый аварийный день минувшей недели

Илья Ашуров

Происшествия
Назван самый аварийный день минувшей недели
Фото: Госавтоинспекция Москвы

На прошедшей неделе в столице произошло 168 ДТП, в которых восемь человек погибли и еще 179 пострадали. Самым аварийным днем стала среда, 20 октября. Об этом во вторник, 26 октября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

По данным ведомства, среди пострадавших в авариях на минувшей неделе 14 детей. Наиболее распространенные виды ДТП — наезд на пешеходов (75 эпизодов) и столкновение транспортных средств (72). При этом в 47 процентах случаев ДТП с пешеходами происходили в неустановленных для перехода дороги местах.

— На минувшей неделе самым аварийным днем стала среда. В этот день зарегистрировано 35 ДТП, в которых погибли 2 человека и 37 получили ранения, — говорится в сообщении ведомства.

Фото: Госавтоинспекция Москвы
1/10
Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
2/10
Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
3/10
Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
4/10
Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
5/10
Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
6/10
Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
7/10
Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
8/10
Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
9/10
Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
10/10
Фото: Госавтоинспекция Москвы

До этого в столичной ГИБДД назвали самые опасные районы Москвы для пешеходов. Так, районами с наибольшей пешеходной аварийностью оказались Люблино и Пресненский. В них произошло по 36 аварий с пешеходами.

Далее в списке наиболее опасных для пешеходов идут районы Выхино-Жулебино и Марьино — по 32 ДТП в каждом с начала года. Третью строчку занимают районы Даниловский и Южное Бутово. В них зарегистрировано по 29 ДТП.

Читайте также:
Москваофициальная статистикаГИБДД
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Все мнения
О проекте