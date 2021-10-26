Назван самый аварийный день минувшей недели

Фото: Госавтоинспекция Москвы

На прошедшей неделе в столице произошло 168 ДТП, в которых восемь человек погибли и еще 179 пострадали. Самым аварийным днем стала среда, 20 октября. Об этом во вторник, 26 октября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

По данным ведомства, среди пострадавших в авариях на минувшей неделе 14 детей. Наиболее распространенные виды ДТП — наезд на пешеходов (75 эпизодов) и столкновение транспортных средств (72). При этом в 47 процентах случаев ДТП с пешеходами происходили в неустановленных для перехода дороги местах.

— На минувшей неделе самым аварийным днем стала среда. В этот день зарегистрировано 35 ДТП, в которых погибли 2 человека и 37 получили ранения, — говорится в сообщении ведомства.

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До этого в столичной ГИБДД назвали самые опасные районы Москвы для пешеходов. Так, районами с наибольшей пешеходной аварийностью оказались Люблино и Пресненский. В них произошло по 36 аварий с пешеходами.

Далее в списке наиболее опасных для пешеходов идут районы Выхино-Жулебино и Марьино — по 32 ДТП в каждом с начала года. Третью строчку занимают районы Даниловский и Южное Бутово. В них зарегистрировано по 29 ДТП.