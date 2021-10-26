Двухлетний ребенок умер от отравления в подмосковном Ногинске

Фото: Скриншот видео на Youtube-канале Скорая помощь

Россия, Московская область, Богородский городской округ, Ногинск Карта всех событий

В подмосковном Ногинске от отравления умерла двухлетняя девочка. Об этом во вторник, 26 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры.

По данным ведомства, двухлетнего ребенка с признаками отравления госпитализировали 25 октября. В больнице девочка скончалась. В связи с этим прокуратура проводит проверку.

— Проведение проверки поручено Ногинской городской прокуратуре. В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям ответственных лиц, — заключил собеседник «ВМ».

В свою очередь старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий сообщила, что семья характеризовалась отрицательно и состояла на учете в ПДН.

— В этой связи следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту возможного халатного отношения должностных лиц органов ОДН к исполнению своих должностных обязанностей, повлекшего по неосторожности смерть ребенка (ч. 2 ст. 293 УК РФ), — рассказала Врадий.

По ее словам, в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

— Следователем произведен осмотр места происшествия, в ходе которого были изъяты различные емкости, назначены судебно-медицинская и химическая экспертизы, — заключила Врадий.

22 октября сообщалось о еще одном случае отравления. Компания из четверых мужчин распивала алкоголь в кафе, которое находится на улице Академика Семенова. Через какое-то время их доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского с признаками отравления.

Позже один из госпитализированных мужчин скончался. По предварительной информации, смерть наступила из-за отравления этанолом и метанолом.