Мужчина похитил из салона припаркованной иномарки почти два миллиона рублей

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Миусская площадь Карта всех событий

Столичная полиция задержала мужчину, который подозревается в краже вещей и денег из припаркованной в центре города машины. Об этом во вторник, 26 октября, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, подозреваемый при помощи специального устройства взломал припаркованную на Миусской площади иномарку. Затем он похитил из багажника рюкзак с ноутбуком и деньгами, а из салона — четверо дорогостоящих очков. После этого злоумышленник скрылся.

Собственник машины обратился в полицию. Общую стоимость украденного он оценил примерно в один миллион 700 тысяч рублей.

Спустя некоторое время полиция задержала предполагаемого похитителя.

— Им оказался 57-летний ранее судимый мужчина, приезжий из дальнего зарубежья. У злоумышленника изъята часть денег и похищенного имущества, — рассказал Васенин.

Также выяснилось, что мужчина причастен к аналогичному преступлению. В августе этого года он похитил сумку из салона иномарки, припаркованной на улице Александра Невского. Материальный ущерб составил более 100 тысяч рублей.

В настоящее время задержанный находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

До этого сообщалось о случае кражи из столичного магазина одежды. Мужчина зашел в один из магазинов, расположенных в торговом центре на улице Большая Якиманка. Из торгового зала он похитил две куртки элитных брендов, после чего скрылся.

Заметив пропажу, сотрудники магазина обратились в полицию. По их словам, общий материальный ущерб превысил 530 тысяч рублей. Спустя некоторое время злоумышленник был задержан.