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Психолог рассказала, как распознать абьюзера в начале отношений

Анастасия Колоскова

Общество
Психолог рассказала, как распознать абьюзера в начале отношений
Фото: pixabay.com

Вычислить абьюзера, который в будущем будет прибегать к психологическому насилию по отношению к избраннице, можно по некоторым признакам еще в начале отношений. Их назвала дагестанский психолог и сексолог Фатима Омарова.

Специалист отметила, что абьюзер попытается вытеснить из жизни партнерши всех ее родственников и друзей, так как будет стремиться стать единственным человеком в ее окружении.

— В самом начале знакомства абьюзер обычно бывает очень хорошим и обходительным. Распознать его можно по такому признаку — он потихоньку начинает сужать круг общения, круг доверия своей партнерши. Он обесценивает ее подруг, родителей и всех, кто ее окружает, — рассказала Омарова ФАН, подчеркнув, что самое главное для такого мужчины — стать единственным авторитетом, от которого партнерша будет зависеть.

По словам психолога, следующим шагом станут нескончаемые придирки, в том числе и из-за мелочей. Такое поведение приведет к появлению напряжения и в итоге — к насилию. После этого последует примирение, однако через некоторое время ситуация повторится и эти периоды будут чередоваться по кругу.

До этого исследователи из Саутгемптонского университета рассказали, как ностальгия поможет побороть депрессию и хандру, которые стали неотъемлемыми спутниками для людей в период пандемии коронавирусной инфекции.

Психолог-физиономист рассказал «Вечерней Москве», кто такой абьюзер и как его распознать.

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