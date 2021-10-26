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Выставка «Русская тройка: история, традиции, культура» откроется в Коломенском

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Русская тройка: история, традиции, культура» откроется в Коломенском
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва
Россия, Москва, проспект Андропова, 39с6 Карта всех событий

Музей-заповедник «Коломенское» представляет выставку «Русская тройка: история, традиции, культура».

В залах Сытного двора посетители увидят почти 700 экспонатов: живопись, упряжь, скульптуру, археологические находки, редкие книги, документы, транспорт, предметы декоративно-прикладного искусства.

Важный раздел выставки — история лошадей, их содержания и ухода — расскажет гостям музея о породах, мастях, аллюрах и некоторых общих основах запряжки лошадей. Запряжка тройкой бывает пяти видов, но лишь один из них получил название «русская тройка».

Незабываемое впечатление производит не только мчащаяся тройка, но и еще две немаловажные детали: богатое украшение упряжи и звон колокольчиков с бубенцами. Посетители увидят поддужные колокольчики, бубенцы конца XIX — начала XX веков, бубенчики X–XIII веков, дуги с середины XII века, сигнальные рога XIX века.

Тройки впрягались в самые разные повозки. На выставке можно увидеть сани и тарантасы начала XX века, а также модели и макеты транспорта конца XIX — второй половины XX века.

В экспозиции представлено несколько интерактивных зон, информационных киосков, игр, звуковых и видеовизуализаций. Также выпущен буклет в форме толкового словаря, который называется «Русская тройка. От А до Я».

Выставка открыта с 29 октября по 14 февраля 2022 года, сообщается на сайте музея.

С 19 октября в Новой Третьяковке на Крымском Валу работает выставка произведений скульпторов Матвея Манизера и Елены Янсон-Манизер. Посетители увидят восемь произведений скульпторов Манизеров из собрания галереи. Экспозиция включает в себя портреты, скульптурные композиции, а также фрагменты монументальных произведений.

С 3 ноября Новая Третьяковка открывает выставку «Михаил Врубель». Жизнь живописца похожа на увлекательный и трагический роман, овеяна мифами и легендами, его можно назвать «идеальным художником», чей корпус творений является, по сути, одним совершенным произведением.

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