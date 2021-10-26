«Это одно из мнений»: Песков оценил нежелание Татарстана переименовать должность главы региона

Фото: Администрация президента РФ

Отказ депутатов Татарстана поддержать законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» не является юридически оформленным решением, а остается одним из мнений, которое учтут при дальнейшем обсуждении документа. Об этом во вторник, 26 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Это мнение о законопроекте. Мы, безусловно, с уважением относимся к мнению каждого из субъектов РФ, но это одно из мнений, которое, безусловно, будет учитываться при продолжении работы над этим законопроектом, — передают его слова «Известия».

Во время обсуждения высказываются разные мнения, отметил Песков. Они все будут учтены.

До этого сообщалось, что парламент Татарстана не поддержал проект Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Решение было принято единогласно. Согласно новому законопроекту, все губернаторы будут именоваться главами регионов. Пока Татарстан остается единственным субъектом Федерации, во главе которого стоит президент.

27 сентября в Госдуму внесли законопроект, согласно которому высшее должностное лицо региона может называться исключительно «главой субъекта Федерации». Согласно проекту, региональные власти не смогут содержать в названиях своих должностей основу наименований федеральных органов власти.

Кроме того, высший исполнительный орган во всех субъектах страны будет называться «правительство субъекта Российской Федерации». Законопроектом также предусматривается, что сроки полномочий как губернатора, так и депутатов региональных собраний должны ограничиваться пятью годами.