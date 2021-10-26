Все факты вакцинации и ревакцинации от коронавируса учтут в новом сертификате

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В новом сертификате о вакцинации против коронавирусной инфекции учтут все факты о сделанных прививках, в том числе повторных. Сейчас данные о ранее проведенных вакцинациях можно найти на портале госуслуг. Об этом во вторник, 26 октября, заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

— В сертификате о вакцинации от коронавируса нового образца, утвержденном приказом Минздрава, будут отражены все факты вакцинации. Сертификат нового образца будет доступен на портале госуслуг или в приложении «Госуслуги.Стопкоронавирус» с 8 ноября. В настоящее время сертификат о предыдущей вакцинации также доступен в архиве в личном кабинете на портале ЕПГУ, а также в приложении, — рассказал он ТАСС.

Министерство здравоохранения РФ утвердило единый стандарт сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции. Соответствующий приказ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 25 октября.

Документ вступит в законную силу 8 ноября 2021 года. Полученные до этого сертификаты переоформят на сайте госуслуг до 1 марта следующего года.