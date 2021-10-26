Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Все факты вакцинации и ревакцинации от коронавируса учтут в новом сертификате

Михаил Алимов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Все факты вакцинации и ревакцинации от коронавируса учтут в новом сертификате
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В новом сертификате о вакцинации против коронавирусной инфекции учтут все факты о сделанных прививках, в том числе повторных. Сейчас данные о ранее проведенных вакцинациях можно найти на портале госуслуг. Об этом во вторник, 26 октября, заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

— В сертификате о вакцинации от коронавируса нового образца, утвержденном приказом Минздрава, будут отражены все факты вакцинации. Сертификат нового образца будет доступен на портале госуслуг или в приложении «Госуслуги.Стопкоронавирус» с 8 ноября. В настоящее время сертификат о предыдущей вакцинации также доступен в архиве в личном кабинете на портале ЕПГУ, а также в приложении, — рассказал он ТАСС.

Министерство здравоохранения РФ утвердило единый стандарт сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции. Соответствующий приказ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 25 октября.

Документ вступит в законную силу 8 ноября 2021 года. Полученные до этого сертификаты переоформят на сайте госуслуг до 1 марта следующего года.

Фото: Официальный интернет-портал правовой информации
1/2
Фото: Официальный интернет-портал правовой информации
Фото: Официальный интернет-портал правовой информации
2/2
Фото: Официальный интернет-портал правовой информации
Читайте также:
ревакцинацияКоронавирусМинздрав РФ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Все мнения
О проекте