Постановление суда Амстердама о скифском золоте обжалуют в РФ

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Постановление амстердамского апелляционного суда о передаче скифского золота Украине обжалуют в России. Об этом заявила глава Восточно-Крымского музея Татьяна Умрихина во вторник, 26 октября.

По ее словам, драгоценности были найдены в крымской земле и не имели никакого отношения к Киеву.

— Решение суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине будет обжаловано, — передает РИА Новости слова руководительницы культурного учреждения.

До этого стало известно, что апелляционный суд Амстердама постановил передать украинской стороне скифское золото.

Таким решением возмутился член бюро высшего совета партии «Единая Россия» Сергей Аксенов. По его словам, постановление амстердамского апелляционного суда о передаче скифского золота Украине возмутительно и неправомерно.

Политик отметил, что такое постановление суда прикрывает рейдерский захват.

Также Аксенов добавил, что суд Амстердама поддался политическим требованиям Киева, а значит, в своем решении подчинился политике, а не праву.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».