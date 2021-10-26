Аксенов возмутился решением суда Амстердама о скифском золоте

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Решение амстердамского апелляционного суда о передаче скифского золота Украине возмутительно и неправомерно. Такое мнение выразил член бюро высшего совета партии «Единая Россия» Сергей Аксенов во вторник, 26 октября.

Политик отметил, что такое постановление суда прикрывает рейдерский захват.

— Скифское золото найдено в крымской земле, где оно пролежало многие сотни лет, является достоянием всех крымчан и должно быть возвращено, — заявил он.

Также Аксенов добавил, что суд Амстердама поддался политическим требованиям Киева, а значит, в своем решении подчинился политике, а не праву, пишет РИА Новости.

До этого стало известно, что амстердамский апелляционный суд постановил передать украинской стороне скифское золото.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».