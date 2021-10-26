Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Аксенов возмутился решением суда Амстердама о скифском золоте

Виктория Сикерина

Общество
Аксенов возмутился решением суда Амстердама о скифском золоте
Фото: glava.rk.gov.ru

Решение амстердамского апелляционного суда о передаче скифского золота Украине возмутительно и неправомерно. Такое мнение выразил член бюро высшего совета партии «Единая Россия» Сергей Аксенов во вторник, 26 октября.

Политик отметил, что такое постановление суда прикрывает рейдерский захват.

— Скифское золото найдено в крымской земле, где оно пролежало многие сотни лет, является достоянием всех крымчан и должно быть возвращено, — заявил он.

Также Аксенов добавил, что суд Амстердама поддался политическим требованиям Киева, а значит, в своем решении подчинился политике, а не праву, пишет РИА Новости.

До этого стало известно, что амстердамский апелляционный суд постановил передать украинской стороне скифское золото.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

Читайте также:
Сергей АксеновКрымУкраина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Все мнения
О проекте