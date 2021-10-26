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Врач рассказала, от чего зависит уровень гормонов счастья

Анастасия Колоскова

Общество
Врач рассказала, от чего зависит уровень гормонов счастья
Фото: pixabay.com

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что влияет на выработку главных гормонов счастья: серотонина, дофамина, эндорфина и окситоцина.

По словам специалиста, самым известным из них является эндорфин, который вырабатывает сам организм. Гормон воздействует на так называемые опиоидные рецепторы и в случае необходимости избавляет человека от боли.

— На эти же рецепторы действуют и наркотики, и средства анестезиологии, которые используются в медицине, — отметила Павлова.

Врач добавила, что эндорфин вырабатывается, когда человек любуется произведениями искусства, смотрит любимые фильмы, а также при занятиях сексом или физической активности.

Дофамин отвечает за предвкушение радостного события, уточнила медик. Так, вещество вырабатывается, когда человек заканчивает выполнение какого-то сложного дела или ожидает свидания с возлюбленным. Дофамин также называют гормоном хорошего самочувствия.

— Если ваш знакомый/ая приходит в сильную радость от цветочка, шоколадки и прочих приятных мелочей, то у него хороший дофамин. Именно он заставляет так реагировать на маленькие сюрпризы, — цитирует Павлову «Москва 24».

Специалист предупредила об опасности постоянного стимулирования центра удовольствия, так как это может привести к зависимости.

Примером этого может быть шопоголизм, возникающий из-за расстройства или утраты контроля импульсов.

До этого ученые из Чикагского университета под руководством Михая Чиксентмихайи пришли к выводу, что человек испытывает состояние счастья, когда с головой уходит в работу, погружаясь в так называемый поток, который позволяет выполнить работу качественнее.

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