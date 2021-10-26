Сергей Собянин: Вакцинация в Москве увеличилась в четыре раза с конца августа

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москвичи стали в четыре раза чаще вакцинироваться от коронавирусной инфекции, нежели это было в августе. Об этом во вторник, 26 октября, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, ситуация с инфекцией в городе остается напряженной: число заболевших COVID-19 увеличилось на 14 процентов. Количество госпитализированных пациентов возросло при этом на 10 процентов.

Глава города уточнил, что мощности пунктов вакцинации будут увеличивать в столице в том случае, если количество желающих сделать прививку также будет расти.

Кроме того, с пятницы, 29 октября, количество пунктов экспресс-тестирования увеличится в Москве на 50 процентов.

Мэр подытожил, что в настоящее время в городе заполнено 12,5 тысячи коек для пациентов, пишет РИА Новости.