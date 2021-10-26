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Сергей Собянин: Вакцинация в Москве увеличилась в четыре раза с конца августа

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Сергей Собянин: Вакцинация в Москве увеличилась в четыре раза с конца августа
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москвичи стали в четыре раза чаще вакцинироваться от коронавирусной инфекции, нежели это было в августе. Об этом во вторник, 26 октября, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, ситуация с инфекцией в городе остается напряженной: число заболевших COVID-19 увеличилось на 14 процентов. Количество госпитализированных пациентов возросло при этом на 10 процентов.

Глава города уточнил, что мощности пунктов вакцинации будут увеличивать в столице в том случае, если количество желающих сделать прививку также будет расти.

Кроме того, с пятницы, 29 октября, количество пунктов экспресс-тестирования увеличится в Москве на 50 процентов.

Мэр подытожил, что в настоящее время в городе заполнено 12,5 тысячи коек для пациентов, пишет РИА Новости.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 28 октября по 7 ноября ввел в столице режим нерабочих дней. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории столицы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.

Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции 3924 пациента за последние 24 часа. Всего за время пандемии после прохождения лечения от COVID-19 в столице полностью поправились 1 568 354 человека. За последний день в городе выявили 6074 новых случая заболевания. Госпитализированы были 1604 человека. По состоянию на 26 октября на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находится 701 гражданин.

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