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Злоумышленники вымогали деньги у московской пенсионерки, похитив ее внука

Илья Ашуров

Происшествия
Злоумышленники вымогали деньги у московской пенсионерки, похитив ее внука
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Крылатская улица Карта всех событий

Силовики задержали пятерых мужчин, подозреваемых в вымогательстве денег у московской пенсионерки. Об этом во вторник, 26 октября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в полицию обратилась 64-летняя москвичка. Она рассказала, что ее 19-летнего внука и его друга насильно удерживали неизвестные, требуя за их освобождение деньги.

В ходе расследования полицейские выяснили, что молодых людей похитили на Крылатской улице. Злоумышленники заставили их сесть в автомобиль и привезли в автосервис. В течение некоторого времени они избивали своих жертв и требовали два миллиона рублей в качестве возврата в счет некоего долга.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России

Один из ребят позвонил своей бабушке и сообщил о происходящем. Затем он передал трубку одному из похитителей, тот потребовал перевести деньги в течение 30 минут. После этого разговора на телефон пенсионерки приходили СМС с угрозами в адрес ее семьи. Испугавшись, она сняла в банке 300 тысяч рублей и перевела их на указанный вымогателями счет.

Спустя некоторое время внук пенсионерки вернулся домой. На его теле были следы побоев. Его другу удалось сбежать от похитителей.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии в Москве и Московской области задержали пятерых подозреваемых, — заключила Волк.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство, совершенное организованной группой».

До этого «Вечерняя Москва» сообщала о тройном убийстве в квартире на Мосфильмовской улице. По данным источника «ВМ», в квартире найдены тела родителей и ребенка. По предварительным сведениям, женщина с сыном задушены. Тело отца найдено в коридоре.

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