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Вирусолог сообщил о новом типе коллективного иммунитета от коронавируса

Ирина Игнатенко

Общество
Вирусолог сообщил о новом типе коллективного иммунитета от коронавируса
Фото: unsplash

Специфика коронавируса не позволяет сформировать коллективный иммунитет в его классическом понимании, однако может быть достигнут новый тип иммунитета. Такое заявление сделал вирусолог, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Он пояснил, что коллективный иммунитет в классическом смысле — это полная блокировка распространения вируса, потому что в популяции очень много вакцинированных и переболевших.

— Но «дельта» частично «уходит» из-под вакцины и может вызвать у вакцинированных легкие формы заболевания. И вирус при этом продолжает распространяться. Значит, в этой ситуации возможна другая форма коллективного иммунитета: иммунитета от тяжелых форм болезни, — уточнил он в комментарии «Радио 1».

Он пояснил, что при достижении коллективного иммунитета нового типа вирус продолжит циркулировать, однако тяжесть и летальность заболевания кардинально уменьшится. Также снизится его заразность.

Он подчеркнул, что достичь такого коллективного иммунитета можно с помощью вакцинации. Вирусолог призвал не приобретать поддельные сертификаты, а пойти и сделать прививку.

Вирусолог также добавил, что пандемия рано или поздно прекратится, однако без вакцинации она продлится гораздо дольше и пострадает большее количество людей.

Ранее нарколог рассказал, как мотивирует к вакцинации антипрививочников.

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