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Нарколог рассказал, как мотивирует к вакцинации антипрививочников

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Нарколог рассказал, как мотивирует к вакцинации антипрививочников
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Главный столичный нарколог Евгений Брюн рассказал, какие аргументы приводит для того, чтобы убедить антипрививочников поставить вакцину от коронавирусной инфекции.

— Я вспоминаю историю. Если смотреть с научной точки зрения, то у нас давно не было никаких эпидемий, мир не стоял перед угрозой остановки какой-либо общественной, экономической или персональной жизни. Вспомните, человечество переживало чуму, переживало холеру, оспу, полиомиелит. И во всех случаях человечество придумывало лекарство, побеждало эти эпидемии. Теперь на все это есть вакцина. Да, с точки зрении науки вакцинация жизненно необходима для нашего общества, — приводит слова Брюна РИА Новости.

Врач отметил, что всегда напоминает пациентам, что их безответственное отношение к своему здоровью является проявлением безответственность и ко всему обществу.

Медик рассказал, что столкнулся с ковид-диссидентом в собственной семье. Его сын наотрез отказывался делать вакцину, пока сам не заболел коронавирусом накануне отпуска. После двухнедельного лечения он изменил свое мнение и в будущем планирует делать прививку.

— Давайте помнить, что наше благополучие, в России в том числе, зависит от того, насколько мы больны и насколько мы здоровы, — резюмировал Брюн.

До этого профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова сообщила, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России еще не заработал, поскольку в стране наблюдаются низкие темпы вакцинации. Также причиной является изменчивость вируса.

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