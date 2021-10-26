Правительство выделило более 56 миллиардов рублей на поддержку здравоохранения

Фото: Правительство РФ

Кабинет министров РФ выделил дополнительные 56 миллиардов рублей на поддержку системы здравоохранения в стране. Об этом сообщил премьер-министр Росси Михаил Мишустин во вторник, 26 октября.

Указанные средства в первую очередь потратят на помощь больным COVID-19.

Так, свыше четырех миллиардов рублей направят на закупку 500 тысяч единиц лекарственного препарата от коронавирусной инфекции.

— Необходимо реализовать резерв и возможности нашей системы здравоохранения. Правительство дополнительно выделило на ее поддержку свыше 56 миллиардов рублей, необходимые для этого документы подписаны, — заявил Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что россиян продолжат обеспечивать бесплатной медицинской помощью по полису ОМС, пишет ТАСС.

До этого Михаил Мишустин рассказал, что профильные министерства РФ должны до февраля следующего года предложить изменения в законе об особенностях ввода высокотехнологичных лекарств в оборот между гражданами.

По его словам, такая мера упростит доступ к лекарственным препаратам на российском рынке.