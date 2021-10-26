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Правительство выделило более 56 миллиардов рублей на поддержку здравоохранения

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Правительство выделило более 56 миллиардов рублей на поддержку здравоохранения
Фото: Правительство РФ

Кабинет министров РФ выделил дополнительные 56 миллиардов рублей на поддержку системы здравоохранения в стране. Об этом сообщил премьер-министр Росси Михаил Мишустин во вторник, 26 октября.

Указанные средства в первую очередь потратят на помощь больным COVID-19.

Так, свыше четырех миллиардов рублей направят на закупку 500 тысяч единиц лекарственного препарата от коронавирусной инфекции.

— Необходимо реализовать резерв и возможности нашей системы здравоохранения. Правительство дополнительно выделило на ее поддержку свыше 56 миллиардов рублей, необходимые для этого документы подписаны, — заявил Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что россиян продолжат обеспечивать бесплатной медицинской помощью по полису ОМС, пишет ТАСС.

Правительство выделило более 56 миллиардов рублей на поддержку здравоохранения

До этого Михаил Мишустин рассказал, что профильные министерства РФ должны до февраля следующего года предложить изменения в законе об особенностях ввода высокотехнологичных лекарств в оборот между гражданами.

По его словам, такая мера упростит доступ к лекарственным препаратам на российском рынке.

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