Анастасия Ракова: Пункты вакцинации в Москве продолжат работать во время эпидканикул

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В период нерабочих дней в Москве продолжат работу пункты экспресс-тестирования и вакцинации от коронавируса, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник, 26 октября.



Заммэра назвала эпидемиологические каникулы возможностью сдержать распространение коронавируса в городе и призвала москвичей провести это время в кругу семьи или пройти вакцинацию в одном из городских пунктов. Привиться от коронавируса можно без записи в популярных общественных местах или по записи в поликлинике. Анастасия Ракова подчеркнула, что тестирование помогает вовремя выявить случаи подозрения на заболевание и скорее начать лечение.

— Пункты бесплатного экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию будут открыты в центрах госуслуг, торговых центрах и в транспортно-пересадочных узлах — всего 50 точек, — передает слова заммэра агентство городских новостей «Москва».



Ранее, 23 октября, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что показатели заболеваемости COVID-19 в России к концу года должны снизиться.

За последние сутки в России выявили 36 446 новых случаев COVID-19. При этом у восьми процентов граждан не обнаружены клинические признаки заболевания.