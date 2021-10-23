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В Роспотребнадзоре предположили, когда снизится заболеваемость коронавирусом

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В Роспотребнадзоре предположили, когда снизится заболеваемость коронавирусом
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что показатели заболеваемости COVID-19 в России к концу года должны снизиться.

— Вероятно, к концу года цифры будут более спокойными, — сказала она, передает РИА Новости.

За последние сутки в России выявили 37 141 случай коронавируса. Отмечается, что 9,1 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции. За последний день в РФ зафиксировали 1064 летальных исхода из-за COVID-19.

Анастасия Ракова рассказала о ситуации с коронавирусом в Москве. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития сообщила, что в столице установлен антирекорд по количеству заболевших COVID-19. По ее словам, в эту волну рост заболеваемости коронавирусом продолжается на протяжении шести недель и достигает 30 процентов еженедельно.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 28 октября по 7 ноября ввел в столице режим нерабочих дней. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории столицы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.

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20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена. Президент также предоставил регионам право установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с COVID-19. Субъекты при необходимости смогут ввести режим нерабочих дней уже с 23 октября, заключил Путин.

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