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Силовики задержали подозреваемого в организации убийства, совершенного 21 год назад

Илья Ашуров

Происшествия
Силовики задержали подозреваемого в организации убийства, совершенного 21 год назад
Фото: Скриншот с видео МВД

В Югре силовики задержали Юрия Чекина, подозреваемого в организации заказного убийства, которое было совершено 21 год назад. Об этом во вторник, 26 октября, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, Чекин в 2000 году проходил подозреваемым по делу о хищении бюджетных средств. Тогда он решил организовать убийство прокурора Юрия Бедерина, желая таким образом избежать уголовного преследования. Правоохранителям удалось задержать исполнителей преступления, те назвали Чекина заказчиком убийства.

В течение долгого времени Чекин скрывался, его местонахождение было неизвестно.

26 октября злоумышленника задержали. Кадры его задержания опубликовала пресс-служба МВД.

— На протяжении последних нескольких лет он проживал на территории столицы округа в многоквартирном доме по улице Калинина. Все это время на улицу он не выходил, а окна квартиры были завешены непрозрачной пленкой, — рассказала Волк

В ходе обысков в квартире, где скрывался Чекин, был обнаружен тайник, в котором мог спрятаться человек. Также в квартире обнаружили оружие.

До этого «Вечерняя Москва» сообщала о тройном убийстве в квартире на Мосфильмовской улице. По данным источника «ВМ», в квартире найдены тела родителей и ребенка. По предварительным сведениям, женщина с сыном задушены. Тело отца найдено в коридоре.

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