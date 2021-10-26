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Эксперт объяснил, как будет работать система предотвращения нападений в школах

Анна Михалюк

Общество
Эксперт объяснил, как будет работать система предотвращения нападений в школах
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В Самаре стартовали испытания системы, которая направлена на выявление вооруженных людей при подходе к школе. В случае если оружие обнаружено, вызывается полиция.

Глеб Дьяконов, директор по консалтингу «Нтех Лаб», в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, насколько система информативна и точна и в чем заключаются ее недостатки.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Систему по предотвращению нападений в школах тестируют в России

— Камера распознавать никого не будет. Она передает поток информации, который распознается алгоритмами. Они обрабатывают каждый кадр и пытаются отыскать в нем образы, которые ему назначены. Нас интересует человек, который несет в руках гладкоствольное оружие. После этого включается механизм передачи уведомлений. Задача по обеспечению безопасности детей ложится на охранника. Ему на устройство будет передан сигнал: он получит сообщение о том, что у человека в пределах школы есть оружие. Ему нужно посмотреть запись и начинать действовать. Главная задача школьников: вовремя запереться в аудитории, не смотреть в окна и занимать места согласно плану, — объяснил эксперт.

Также он подчеркнул, что система будет отлажена таким образом, что гладкоствольное оружие, которое чаще всего бывает на руках у населения, можно будет обнаружить даже спрятанным под одеждой.

Ранее сообщалось, что в Москве в рамках реновации на улице Михайлова появится новая музыкальная школа.

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