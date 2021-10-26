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Решение суда Амстердама передать скифское золото Украине является политизированным. Об этом заявил политолог Руслан Бальбек во вторник, 26 октября.

— Считаю это решение абсолютно политизированным и в какой-то мере коррумпированным. В этой ситуации сиюминутные политические интересы победили европейскую независимую юриспруденцию, — рассказал специалист.

Объективных предпосылок для такого решения, по его словам, не было. Это сделано, чтобы «побольнее уколоть Россию», уверен эксперт.

Найденные артефакты, как уточнил политолог, принадлежат крымским музеям, а не руководству Украины. Вердикт суда знаменует разрушение системы, которую называли европейской судебной справедливостью, приводит слова Бальбека RT.

26 октября Амстердамский апелляционный суд постановил передать украинской стороне скифское золото. В феврале 2014 года драгоценную коллекцию из двух тысяч экспонатов вывезли на выставку в Амстердам из четырех музеев, расположенных в Крыму.

Однако после вхождения полуострова в состав России культурный центр в Голландии отказался возвращать артефакты и Украине, и Крыму. В 2016 году суд постановил передать Киеву коллекцию, однако крымская сторона подала апелляционное заявление.

В тот же день в Восточно-Крымском музее сообщили о планах обжаловать постановление суда в Амстердаме. По словам представителя учреждения, драгоценности были найдены в крымской земле и не имели никакого отношения к Киеву.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».