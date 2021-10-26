Рогозин выразил сомнения в эксплуатации МКС вплоть до 2030 года

Фото: Роскосмос

Международная космическая станция (МКС) будет эксплуатироваться до 2028 года, а в ее полет до 2030 года верится слабо. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин во вторник, 26 октября.

— Мы понимаем, что у нас уже впереди финишная прямая с точки зрения Международной космической станции. Она прослужит, конечно, еще — (до — прим. «ВМ») 2028 года, — рассказал представитель корпорации.

Американцы упомянули о работе станции до 2030 года, но в это слабо верится, приводит слова Рогозина РИА Новости.

31 августа генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полета сегмента МКС Владимир Соловьев рассказал, что строительство новой космической станции начнется уже в 2027 году.

26 октября Рогозин рассказал, что полет киноэкипажа в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова для съемок фильма «Вызов» на МКС привел к росту популярности космического туризма. Он отметил, что многие туристы готовы отправиться в космос на корабле «Союз».