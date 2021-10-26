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«Ковида нет»: музыкант Юрий Лоза рассказал о своем самочувствии

Дарья Чентаева

Общество
«Ковида нет»: музыкант Юрий Лоза рассказал о своем самочувствии
Фото: Facebook / Юрий Лоза

Известный музыкант, автор и исполнитель песни «Плот», 67-летний Юрий Эдуардович Лоза тяжело болен. Об этом музыкант сообщил в беседе с Teleprogramma.pro.

Юрий Лоза заявил, что очень плохо себя чувствует и ослаблен. Но при он отметил, что не болен коронавирусом.

— Я болею. Ковида нет никакого. У меня бронхит, — рассказал музыкант изданию Teleprogramma.pro.

Отмечается, что Юрий Эдуардович — человек неравнодушный, и любит делиться с пользоваелями своим мнением по разным темам.

Ранее Юрий Лоза раскритиковал съемки фильма «Вызов» на МКС. По словам артиста, съемки первого фильма в космосе «Вызов» на МКС привели к обесцениванию звания космонавта. Музыкант считает, что данная картина поставила актеров и космонавтов на один уровень

— Этой акцией Роскосмос окончательно подтвердил, что космонавт — это не профессия, а новое актерское амплуа, такое же, как «злодей», «простак», «герой-любовник» и прочее, — заключил Юрий Лоза.

17 октября космический корабль «Ю. А. Гагарин» с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Олегом Новицким на борту приземлился в Казахстане после съемок «Вызова».

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