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В школе «Останкино» прокомментировали ситуацию с отчислением студентов

Василий Плиткин

Общество
В школе «Останкино» прокомментировали ситуацию с отчислением студентов
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Отчисление студентов Высшей школы телевидения «Останкино» не связано с лайками негативного комментария, критикующего систему образования в учреждении. Об этом в своем официальном аккаунте Instagram заявила художественный руководитель образовательного учреждения Елена Летучая.

Она обвинила отчисленных студентов в распространении в соцсетях ложной информации и саботаже антиковидных мер, которые Высшая школа «Останкино» ввела, соблюдая требования вышестоящих инстанций.

— Размещая в соцсетях провокационные комментарии, некоторые студенты настолько недовольны указами президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина, что готовы оклеветать и Высшую школу «Останкино», — пишет Летучая.

Она также отметила, что отчисление студентов никак не связано с лайками критических комментариев, а только с отказом их соблюдать антиковидные меры.

— Конечно же, я должна официально заявить, что ни посты в Instagram, ни лайки к этим постам к отчислению этих студенток не имеют никакого отношения, — подчеркнула тележурналист.

Ранее сообщалось, что нескольких студентов Высшей школы телевидения «Останкино» отчислили за лайк под критикующим систему образования в учреждении комментарием в социальной сети Instargram. Об этом во вторник, 26 октября, рассказала одна из отчисленных учащихся Алиса Тимченко в личном блоге. Оставивший комментарий пользователь был недоволен тем, что из-за пандемии коронавируса занятия в школе отменили, а деньги за обучение не возместили.

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