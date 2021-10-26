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СК проводит проверку после хлопка газа в жилом доме в Видном

Илья Ашуров

Происшествия
СК проводит проверку после хлопка газа в жилом доме в Видном
Фото: СК РФ
Россия, Московская область, Ленинский городской округ, Видное, Советская улица Карта всех событий

Следственный комитет проводит проверку по факту хлопка газа, который произошел в жилом доме в подмосковном Видном. Об этом во вторник, 26 октября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По ее словам, инцидент произошел в квартире, расположенной на первом этаже дома. Причина произошедшего — неосторожное использование жильцами газовой плиты во время приготовления продуктов.

— Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение, — заключила Врадий.

Хлопок газа в Видном

В жилом доме в подмосковном Видном произошел хлопок газа. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом во вторник, 26 октября, «Вечерней Москве» сообщили в подмосковном ГУ МЧС.

По данным ведомства, взрыв газа произошел в доме на Советской улице. Взрыв повредил стену между кухней и комнатой. Пожар после случившегося не начался.

— Врачи осмотрели восемь человек, в том числе пять детей. По предварительной информации, госпитализация им не потребовалась, — заключил собеседник «ВМ».

Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы

В пресс-службе прокуратуры по Московской области «ВМ» сообщили, что в связи со случившимся проводится проверка.

— В ходе проверки, проведение которой поручено Видновской городской прокуратуре, будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования, — сказал собеседник «ВМ».

Также ведомство опубликовало фотографии с места происшествия. На них видны повреждения, нанесенные взрывом.

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