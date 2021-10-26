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«Дырка от бублика»: Аксенов ответил на слова Зеленского о возврате Крыма

Иван Юминов

Политика
«Дырка от бублика»: Аксенов ответил на слова Зеленского о возврате Крыма
Фото: roscongress / Андрей Любимов

Президент Украины Владимир Зеленский вместо Крыма может получить лишь дырку от бублика. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов во вторник, 26 октября.

— Крым российский навсегда. Наш президент здесь точку в этом вопросе поставил, — рассказал политик.

Жители полуострова, по его словам, высказали волю на референдуме 2014 года. Зеленскому, кроме дырки от бублика, пообещать нечего, отметил Аксенов в своем Telegram-канале.

26 октября Зеленский заявил, что после решения амстердамского суда о передаче скифского золота Украине она вернет себе и Крым. Глава государства поблагодарил суд за «справедливое» решение, а также команды Минюста, МИД и Минкульта страны.

Амстердамский апелляционный суд постановил передать украинской стороне скифское золото. В феврале 2014 года драгоценную коллекцию из двух тысяч экспонатов вывезли на выставку в Амстердам из четырех музеев, расположенных в Крыму.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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