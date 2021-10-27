Синоптик сообщил, когда в Москве установится зимняя погода

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Жители столицы могут в ближайшие девять дней не ждать снегопадов и зимних температур, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По статистике, устойчивые морозы ниже ноля приходят в Москву 9-10 ноября, а постоянный снежный покров формируется в конце ноября.

— Пока по всем расчетам, которые мы проводим, зимней погоды не видно. Ни уши, ни лыжи пока вострить не нужно. Пока снега не видно по всем прогностическим расчетам вплоть до 3 ноября,— рассказал он.

Синоптик отметил, что традиционно приходом зимы считаются устойчивый «минус» и не тающий снег. Согласно статистическим данным для Москвы и области за последние 30 лет, «устойчивый переход температур через ноль градусов происходит в самом конце первой декады ноября — 9-10 числа», сообщил Вильфанд.

— Устойчивый снежный покров формируется в самом конце месяца — 28-30 ноября. Конечно, эти даты вариабельны. Бывает, когда снежный покров ляжет и 15 ноября, а чаще — это в последние годы встречается — в декабре, — отметил он, передает ТАСС.

Вильфанд рассказал «Вечерней Москве», какой будет зима в столице. Конец октября для москвичей обойдется без погодных сюрпризов. Температура будет ниже нормы на один градус, ожидается плюс 2–4 градуса днем.

Первые по-настоящему зимние похолодания в Москву придут в ноябре. По данным Гидрометцентра, в следующем месяце показатель термометра может опуститься до минус 15 градусов ночью. Днем температурный диапазон будет в районе минус 1–6 градусов.