Врач посоветовала лучшие продукты для здоровья почек

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Почки выводят лишнюю жидкость из организма, поддерживают нормальный уровень артериального давления и активно участвуют в обмене веществ. Для правильного функционирования этого органа следует соблюдать питьевой режим и включить в рацион несколько продуктов. Об этом рассказала врач и нутрициолог Мария Тихомирова.

— В первую очередь, это брусника, которая содержит фенольные гликозиды, вакцинин, ликопин, флавоноиды, кумарины, эллаговую и другие кислоты. Эта ягода оказывает мочегонное и антисептическое действие. Бруснику употребляют при хронических заболеваниях почек, мочекаменной болезни, — сообщила она.

Также медик порекомендовала обратить внимание на специи: анис, тмин, фенхель и укроп. За счет эфирных масел они оказывают противовоспалительное и спазмолитическое действие, а также стимулируют работу почек.

Кроме того, по словам Тихомировой, полезны и апельсины, гранат, виноград, лук, чеснок, хурма, арбуз, тыква, сообщает РИА Новости.

Диетолог рассказал, от каких продуктов чаще всего отекают люди. Доктор Алексей Ковальков сообщил, что среди врачей есть такое правило: если у пациента отекает лицо, то проблема в почках, а если отекают нижние конечности — это забор воды за счет потребления алкоголя, соли или казеина, который содержится в твороге.