Диетолог Цапкина назвала популярное лакомство полезным для сосудов и сердца

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Приготовленный в домашний условиях, без добавления сахара и ароматизаторов попкорн является отличным суперфудом, который способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта, сердечно сосудистой системы и состояния кожи. Об этом рассказала нутрициолог и диетолог Надежда Цапкина.

— Воздушная кукуруза, из которой готовят попкорн, содержит витамины группы В, железо, цинк, медь, калий, магний, фосфор, марганец и полифенольные антиоксиданты. Все эти элементы помогают снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и возникновения проблем с пищеварением, — сообщила она.

При этом специалист отметила, что сладкий и приготовленный на масле попкорн резко повышает уровень холестерина. Одно маленькое ведерко такого лакомства содержит почти 600 килокалорий. Соленый попкорн нарушает водный баланс в организме и провоцирует появление отеков и целлюлита.

По словам диетолога, трансжиры из масла становятся катализаторами развития раковых опухолей, провоцируя заболевания дыхательной системы. Жир из лакомства под воздействием высоких температур начинает выделять токсичное вещество диацетил, которое в некоторых случаях приводит к возникновению фиброза легких и болезни Альцгеймера, пояснила Цапкина, передает РИА Новости.

Доктор Комаровский объяснил, каким детям можно есть сладкое. Он отметил, что сладости — это самый доступный способ получения удовольствия, и тяжело детям в этом отказать. Когда взрослые видят, что их дети с аппетитом едят, то они радуются. Но можно доставить удовольствие и другими способами, например, прогуляться с ребенком, съездить с ним на рыбалку.