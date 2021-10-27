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Онколог рассказал, какие продукты провоцируют развитие рака

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Онколог рассказал, какие продукты провоцируют развитие рака
Фото: Pixabay

Кандидат медицинских наук, онколог-хирург Михаил Маснянкин назвал продукты, которые могут спровоцировать развитие рака.

Он отметил, что на самом деле более важным является способ приготовления блюд. То есть обычная еда вообще не вызывает развитие онкологии. А вот если она была загрязнена минеральными удобрениями или канцерогенными веществами, то риск существует.

— Это пагубно повлияет на желудочно-кишечный тракт, на слизистую. За счет такого поражения и может появляться онкология, — разъяснил Маснянкин.

Врач пояснил, что при жарке мяса или овощей на подсолнечном масле важно, чтобы оно не использовалось несколько раз, а то все канцерогенные вещества начинают накапливаться в нем.

Доктор порекомендовал полностью исключить из рациона спиртные напитки, так как это может увеличить риск развития некоторых видов онкологии.

— Алкоголь влияет, как канцероген, особенно на появление опухолей печени, — рассказал врач.

Он подчеркнул, что диета здорового человека не должна содержать обилия жиров, калорий и сахара. То есть нужно перестать есть много подобных продуктов. Они не являются канцерогенными, но могут вызывать другие патологии, особенно эндокринной системы. В результате человек не сможет сопротивляться болезни, если столкнется с раком.

Мяснянкин рассказал, что некоторая еда, наоборот, считается антиканцерогенной. Это зелень, овощи, фрукты, салат. Но их необходимо тщательно мыть, правильно хранить и готовить безопасным способом, передает Пятый канал.

Доктор медицинских наук назвал трех главных «убийц» человека. Высокий уровень холестерина в крови является одним из главных «убийц» человека, как и онкология, и повышенное артериальное давление. И важно понимать, что ни один витамин не может уменьшить уровень опасного вещества в организме. Нужно обращаться к врачу.

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